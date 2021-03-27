Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар, звезда "Танців з зірками", показала себя, рассказав об адреналине
Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар уже много лет радует украинскую публику своими выступлениями. Красотка стала профессионалом своего дела. Балерину даже назначили в прошлом году на должность ректора в КГХУ, где в свое время будущая знаменитость делала первые шаги в большой балет.
На фото Екатерина показалась в черной кофточке, сидя за рулем Порше. На втором фото Екатерина показала руль автомобиля, хвастаясь роскошью.
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Каплями живой воды ...", - написала Екатерина под фото.
Фанаты поставили несколько тысяч лайков и написали комментарии:
"У вас новое авто? Шикарное", Красивая очень!", "С днем театра", "Прекрасная", "Ты прекрасная, хорошего дня", "Как же это красиво. 2 фото , в каждой детали эстетика", "Ноги волосатые?", "Вы эталон красоты и хороших манер. Восхищаюсь вами", "Ой, пошел слушать эту песню", "Вы невероятная личность", "Какая вы красивая девушка, супер", "Берегите красивые ножки", "Ты прекрасная, хорошего дня".
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