Бывшая солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала, как проводит вечера в Египте

Красотка поделилась яркими фото с отдыха на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, Смеюха решила показать, как меняется понравившееся ей египетское кафе в зависимости от времени суток.

На первом фото исполнительница позирует днем снаружи кафе. На ней милая разноцветная кофточка и облегающие джинсы, которые подчеркивают формы Виктории.

На втором фото уже вечереет и на заднем плане начинают зажигаться уличные огни.

А на третьем снимке Смеюха сидит уже в самом помещении кафе, залитом красным светом, который делает обстановку загадочной и страстной. При этом, певица позирует на сидении мотоцикла, глядя прямо в камеру.

По словам певицы, вечернее преображение кафе напомнило ей о том, как меняется внутреннее состояние человека.

«Главное – всегда беречь тот фитилек, который только лишь при нашем желании станет мини-ядерной станцией, а уже она превратит нас в знакомого всем, но уже обновленного, очищенного внутренним огнем человека! Новая я - это все та же Виктория, с которой вы прекрасно знакомы», - написала звезда.

Ее поклонники тут же отреагировали на пост.

«Шикарный вид», «Красотка», «шикарная. Очень. Очень. Очень сильно красивая», - пишут люди.

Отметим, ранее стало известно, что дуэт «НеАнгелы», в котором Смеюха выступала со Славой Каминской, прекращает свое существование. Каминская уже объявила, что начнет сольную карьеру.

Напомним, на сольной карьере Каминской из "НеАнгелов" поставили крест: "Фигня будет, как Дорофеева и Каменских".

Как сообщала Politeka, Смеюха из "НеАнгелов" в желтых трусах ввязалась в дерзкий поединок с мужчиной.

Также Politeka писала, что Смеюха из "НеАнгелов" показала свои цветочки, приняв раскованную позу на кровати.