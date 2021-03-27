Беременная победительница «Холостяк-9», жена Никиты Добрынина Дарья Квиткова рассказала о любви, поделившись ярким фото со своей второй половинкой

22-летняя красавица, которая после победы на шоу успела выйти замуж за «холостяка» Добрынина и сейчас ждет от него ребенка, поделилась трогательным постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Даша решила порассуждать на тему любви.

«Если бы люди жили в любви, зла бы в их сердцах было намного меньше», - написала красотка.

В качестве иллюстрации она опубликовала их совместное с Добрыниным фото. На кадре, сделанном на улице, Квиткова трогательно обнимается с любимым, прижимаясь к нему. При этом, они оба счастливо улыбаются и выглядят по-настоящему влюбленными.

Пост жены впечатлил бывшего «холостяка».

«Сильно», - написал Добрынин в комментариях.

Подписчики Даши тоже принялись комментировать ее публикацию.

«Такие милые», «Прекрасная пара», «Это правда, любовь она вдохновляет, делает нас светлее и лучше», «Какая искренняя фотография, согласна прям в точку», «Красивые-то какие», «Какие вы солнечные», «Очень хорошее фото и правильные слова», «Это точно. Какая вы прекрасная пара!», «Светлячки», «Умные слова умной женщины», «Вы такие искренние, открытые», «Счастья Вам желаю ! Самая крутая парочка», - пишут люди.

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