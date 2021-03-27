Популярное шоу "Липсинк Батл" собирает своих поклонников, которые с удовольствием следят не только за участниками, но и за ведущими на шоу. Те, в свою очередь, не разочаровывают, эпатируя зрителей своими выходками

Как передает Politeka.net, в Инстаграм-паблике "1+1" разместили видео, на котором Тина Кароль и Потап ссорятся, доходит до того, что их растягивает полиция. На сцене звездных пародий ведущие исполнили известный хит Кузьмы и Натальи Могилевской "Ты мне не даешь"/"Ти мені не даєш".

Ведущие практически поссорились, Потап ругал Тину, а Тина играла роль обиженной жены. Артисты сумели достаточно хорошо изобразить игру ссорящихся супругов.

В паблике напомнили, что "Липсинк" - синхронное движение губ с музыкой или другими словами, исполнение песни под фонограмму. По формату шоу "Липсинк батл" звезды перевоплотятся в популярных артистов и будут "липситы" их главные хиты. А зрители в зале своими аплодисментами определят - кто лучше в паре.

Поклонники, которые с удовольствием смотрят шоу прокомментировали гомер Потапа и Тины:

"Тина такая красотка😍❤️", "Противный смех и Тины, просто надоела, даже не хочется из-за её смеха смотреть", "🔥🔥🔥", - прокомментировали поклонники.

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