Известная модница и певица Тина Кароль обожает эпатировать зрителей своим творчеством и нарядами. Певица часто выступает в роли телеведущей, а ее образы шокируют публику

Как передает Politeka.net, в Инстаграм паблике канала "1+1" решили узнать мнение о том, в каком наряде Тина Кароль нравится больше. В после разместили четыре образа, в которых появлялась Тина Кароль на "Липсинк батле".

Тина предстала в ассиметричном платье с белыми и желтыми полосами, в белой рубашке и латескных брюках, в черном платье с прозрачными вставками и в черном откровенном топе и фиолетовых легинсах.

"Эффектные образы Тины Кароль на Липсинк Батле. Какой look тебе больше нравится?", - поинтересовались у поклонников Тины авторы паблика.

Поклонники оценили наряды знаменитости, и выбрали некоторые самые интересные, подчеркнув в комментариях, что "скромность красит". Стоит сказать, что не все образы и наряды понравились зрителям. В комментариях к 4 наряду в фиолетовых штанах, поклонники просто раскритиковали звезду.

"Боже, кто додумался одеть Тину в такие штанишки? Ну блин не ору 😢😢😢 .... а плачу", "Кто там их вообще всех одевает? Уволить немедленно, понабирали по объявлению что-ли", "Тина, уважаю ваше творчество, но в последнее время вас несет ... видно, что вам и самой неудобно в том топике, то зачем его надевать? Вид вульгарной девушки ((", "Тина вообще себя видит со стороны? Выглядит ужасно !!! стилистов, что готовят это шоу поразгонять !!! 😮😮😮😮😮", "Некрасиво в этих "ласинах", выглядит дешево", "Кароль лучше бы не одевала тот топ уже бы голой вышла.😂", "Стыдоба да и только, в последнее время ее так одевают (как будто сам конкурент ее одевает).😮", "Тина, Боже, кто тебе это одел? Упасть, не встать. Пожалуйста, сними это немедленно! Вульгарщина! Даже Потап на тебя старается не смотреть", - раскритиковали Кароль поклонники.

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