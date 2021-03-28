Временный чемпион WBC в тяжелом весе Диллиан Уайт подвел итоги боя против Александра Поветкина
Как передает Politeka, британец нокаутировал российского боксера в четвертом раунде поединка в Гибралтаре.
«Поветкин – жесткий парень, поэтому я не спешил и был осторожен.
Я готов сделать это опять. Если он желает реванш, я готов подраться с ним снова.
Он проигрывал лишь Кличко, Джошуа и мне. Он все еще силен», – сказал Уайт после поединка.
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В свою очередь менеджер российского боксера Андрей Рябинский оставил комментарий после сокрушающего поражения.
"Я думаю, это последний бой", – написал Рябинский в твиттере.
"Пора завязывать. Потому что время пришло. Время свое берет. Скорость уже не та. Дальше опасно для здоровья. Я буду уговаривать его завершить карьеру. Однако финальное решение за ним", — добавил Рябинский.
Отметим, после боя Уайт после боя зашёл в раздевалку к Поветкину.
«Спасибо за отличный бой, — сказал Уайт, зайдя в раздевалку к Поветкину. — Предлагаю обменяться трусами на память». Россиянин отказывать сопернику не стал.
На счету 41-летнего Поветкина 40 боев в профессиональном боксе, в которых он выиграл 36 раз.
Напомним, ранее Поветкин заявил о готовности выйти на ринг с Усиком и озвучил свои условия: "Придется боксировать".
Как писала Politeka, Поветкин назвал единственное условие для боя с Усиком: "Нам придется боксировать...".
Также украинец Сиренко рассыпался в комплиментах Поветкину: "Мое сердце растаяло".