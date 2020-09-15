Украинский супертяж Владислав Сиренко рассказал о поездке в тренировочный лагерь временного чемпиона WBC Александра Поветкина
Своим мнением он поделился в интервью Sport Arena TV.
"Спорт – и есть политика. К примеру, матч Украина – Россия. Мы же все будем гордиться, когда обыграем Россию. И они также. Это подтягивает спорт к политике", - считает боксер.
Сиренко утверждает, что он и другие спортсмены, стараются от этого абстрагироваться.
"Потому что, когда ты выходишь на ринг и на тебя еще давит какой-то политический контекст, например, что твой соперник с России – это может сыграть с тобой плохо", - говорит украинец.
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"Первый раз, когда ехал в лагерь Поветкина было очень нехорошее ощущение. Но потом я лично познакомился с Александром и его командой и понял, что эти люди неплохие. И что все отзывы о них, об якобы их мнении о войне – ошибочные. Я проникся уважением к ним. Мое сердце растаяло», – говорит Сиренко.
Напомним, временный чемпион WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин высказался о протестах в Беларуси.
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