Украинский супертяж Владислав Сиренко рассказал о поездке в тренировочный лагерь временного чемпиона WBC Александра Поветкина

Своим мнением он поделился в интервью Sport Arena TV.

"Спорт – и есть политика. К примеру, матч Украина – Россия. Мы же все будем гордиться, когда обыграем Россию. И они также. Это подтягивает спорт к политике", - считает боксер.

Сиренко утверждает, что он и другие спортсмены, стараются от этого абстрагироваться.

"Потому что, когда ты выходишь на ринг и на тебя еще давит какой-то политический контекст, например, что твой соперник с России – это может сыграть с тобой плохо", - говорит украинец.

"Первый раз, когда ехал в лагерь Поветкина было очень нехорошее ощущение. Но потом я лично познакомился с Александром и его командой и понял, что эти люди неплохие. И что все отзывы о них, об якобы их мнении о войне – ошибочные. Я проникся уважением к ним. Мое сердце растаяло», – говорит Сиренко.

Напомним, временный чемпион WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин высказался о протестах в Беларуси.

В частности, он уверен, что протесты начались не из-за недовольства белорусов, а в результате постороннего вмешательства. При этом он вспомнил Украину, заявив, якобы посторонние уже поработали в Украине.