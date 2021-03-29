Украинская певица Алина Гросу удивила видом на новом видео

Как пишет Politeka.net, Алина Гросу не так давно развелась с московским бизнесменом Александром Комаровым. Пара поженилась в 2019 году и потратила на свадьбу 100 тысяч евро, а уже в 2020 году украинская певица рассказала в одном из интервью, что эта сказка закончилась.

Скучать Гросу долго не пришлось, ведь на днях девушку заметили в компании завидного красавчика Романа Полянского - успешного российского актера. Пара посетила вместе один из утренних эфиров на 1+1.

А сейчас украинская красотка опубликовала ролик в Инстаграм, где устроила горячие танцы с другими девушками. Алина была в черном обтягивающем платье и можно заметить пикантную деталь - у Гросу вырос животик.

"Начинаем утро с танцев, ведь это понедельник и надо максимально поднимать себе настроение на всю неделю", - написала красотка.

"Мне показалось одному?", - сразу подметил фанат.

"Да, показалось", - быстро написала Алина.

Пользователи сразу начали расспрашивать, что и где показалось, на что один из фанатов ответил: "Что-то там есть".

А одна из девушек предположила, что животик появился из-за шва колготок, который стало видно через атласное платье.

Напомним, дерзкая Гросу после кардинальной смены образа засветилась с известным актером

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