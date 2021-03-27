Популярная украинская певица Алина Гросу резко высказалась по поводу пластики своей груди
Так, в этот раз популярная украинская певица Алина Гросу решила ответить на резкие слова пользователей Инстаграм о ее пластике груди, которой, как отмечает, Алина, никогда не было. Как оказалось, пару дней назад девушка из-за того, что она якобы сделала пластику груди.
Не стерпев ложных слухов, девушка решила поделиться архивным кадром из прошлого – Алина показала снимок, на котором ей всего 12. Все из-за того, что на кадре уже были видны пышные формы Алины, которым можно было только позавидовать.
Фото звезды было сделано еще в 2008 году. На Алина позирует в облегающем костюме медсестры, засветив пышную грудь на камеру в открытом декольте
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"Дорогие мои, зайчики и котики, обращаюсь к вам касательно пластики груди и других частей тела. Алине тут 12. Надеюсь, вы съедите это и уйметесь и больше разговоров на эту тему не будет", – подписала фото звезда.
Отметим, сейчас звезда готовится к премьере своей новой песни на украинском языке, о чем она рассказала в Инстаграм, По этому случаю Гросу решила подогреть интерес поклонников, поделившись кадрами со своим новым образом.
На коротком видео Гросу показывает себя в новом наряде. Так, певица примерила довольно откровенное черное платье с открытыми плечами, высоким разрезом на юбке и корсетом с полупрозрачными вставками.
Такие движения вызвали определенные вопросы в комментариях.
«Это импланты?», - написала одна из подписчиц.
«Это кровь. Посмотрите мои 13-летние фотки, там больше были, чем сейчас», - написала в ответ Гросу.
Напомним, Алина Гросу ошеломила новым экспериментом с внешностью, от "бджілки" не осталось и следа: "Без обид, но...".
Как сообщала Politeka, Гросу резко сменила имидж, покривлявшись перед камерой с новой внешностью.
Также Politeka писала, что Гросу подчеркнула соблазнительные изгибы платьями в горошек: "Алиночка, супер!".