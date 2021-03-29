Совсем на себя не похожа

Звезда студии «Квартал 95» Лали Эргемлидзе удивила поклонников радикальным преображением

Известная артистка «Вокального квартета» из «Женского квартала», ранее выступавшая в коллективе LALIKO, показала новый образ в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Лалико известна украинцам как жгучая брюнетка, которая покоряет поклонников не только своим юмором, но и красивым голосом. Однако, на новом фото ее внешность изменилась настолько, что красотку буквально не узнать.

Так, Лали показала себя с волосами нежно-голубого цвета. Лазурные пряди были частично заплетены в косички, а украшали их массивные железные кольца, жемчужины и декоративные морские звезды. Из-за необычного цвета волос даже черты лица артистки на фото кажутся изменившимися.

В подписи к снимку Лали отметила, что ей захотелось неожиданных экспериментов.

«Я решила начать эту неделю в роли Русалочки», - добавила красотка.

Ее поклонники тут же отреагировали на новый пост знаменитости.

«Вау!», «Классная», «Красиво, оригинально. Если начало недели - Русалочка, то какие ещё могут ожидаться персонажи на этой неделе?», «Мавка», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Лали показала фото, на котором позирует на лестнице с красивыми фигурными перилами.

На Лали узкое зеленое платье с юбкой чуть ниже колена и оригинальной отделкой в районе груди. Обтягивающий наряд позволяет артистке продемонстрировать свою стройную, подтянутую фигуру.

Напомним, беззаботная красотка из «Квартал 95» «заточила» идеальные формы в узкое платье: «горячо до неприличия».

Как сообщала Politeka, экзотическая красотка из "Женского квартала" в узеньком боди устроила сеанс соблазна перед зеркалом: "Огненная крошка".

Также Politeka писала, блондинка из "Женского квартала" топлес показала свое сокровище: "Уникальный элемент".