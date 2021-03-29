Звезда студии «Квартал 95» Лали Эргемлидзе удивила поклонников радикальным преображением
Известная артистка «Вокального квартета» из «Женского квартала», ранее выступавшая в коллективе LALIKO, показала новый образ в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Лалико известна украинцам как жгучая брюнетка, которая покоряет поклонников не только своим юмором, но и красивым голосом. Однако, на новом фото ее внешность изменилась настолько, что красотку буквально не узнать.
Так, Лали показала себя с волосами нежно-голубого цвета. Лазурные пряди были частично заплетены в косички, а украшали их массивные железные кольца, жемчужины и декоративные морские звезды. Из-за необычного цвета волос даже черты лица артистки на фото кажутся изменившимися.
В подписи к снимку Лали отметила, что ей захотелось неожиданных экспериментов.
Дан Балан ошеломил возвращением на "Голос країни", все ради Кароль: "Малыш, ты че нервничаешь?"
Прожиточный минимум в Украине изменится, в Минсоцполитики сделали важное заявление: "Для расчета соцвыплат..."
Дан Балан ошеломил возвращением на "Голос країни", все ради Кароль: "Малыш, ты че нервничаешь?"
"Дизель шоу" вслед за "Вечерним кварталом" срочно отменяет концерты, что происходит: "Спасибо всем..."
Шальная подопечная Потапа Мишель Андраде исполнила мечту, показав бюст: "Бог ты мой!"
«Я решила начать эту неделю в роли Русалочки», - добавила красотка.
Ее поклонники тут же отреагировали на новый пост знаменитости.
«Вау!», «Классная», «Красиво, оригинально. Если начало недели - Русалочка, то какие ещё могут ожидаться персонажи на этой неделе?», «Мавка», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Лали показала фото, на котором позирует на лестнице с красивыми фигурными перилами.
На Лали узкое зеленое платье с юбкой чуть ниже колена и оригинальной отделкой в районе груди. Обтягивающий наряд позволяет артистке продемонстрировать свою стройную, подтянутую фигуру.
Напомним, беззаботная красотка из «Квартал 95» «заточила» идеальные формы в узкое платье: «горячо до неприличия».
Как сообщала Politeka, экзотическая красотка из "Женского квартала" в узеньком боди устроила сеанс соблазна перед зеркалом: "Огненная крошка".
Также Politeka писала, блондинка из "Женского квартала" топлес показала свое сокровище: "Уникальный элемент".