Украинская певица Алина Гросу решила раскрыть карты относительно своей беременности
Алина Гросу не так давно развелась с московским бизнесменом Александром Комаровым. Пара поженилась в 2019 году и потратила на свадьбу 100 тысяч евро, а уже в 2020 году украинская певица рассказала в одном из интервью, что эта сказка закончилась.
На днях девушку заметили в компании завидного красавчика Романа Полянского - успешного российского актера. Пара посетила вместе один из утренних эфиров на одном из украинских каналов.
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А вскоре поползли слухи о ее беременности. На новых кадрах внимательные пользователи Сети рассмотрели, что у девушки округлился живот, и сразу же стали писать свои догадки об интересном положении молодой певицы.
Артистка решила не наблюдать за тем, как будет дальше развиваться ситуация, и расставила все точки.
Алина Гросу показала фото своего обнаженного живота, и сделала признание.
«Так, ребят, откладываем попкорн. В этом пузе пока только пирожки с яблоками есть. Другого – в планах на ближайшее будущее нет», - написала она.
Напомним, разведенная Гросу, закрутившая роман с российским актером, засветила покруглевший животик: "Что-то там есть..."
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