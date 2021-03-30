Несмотря на приход апреля, в Украине ожидаются небольшое похолодание

Как передает Politeka.net, прогнозом на первую неделю апреля синоптик Наталья Диденко поделилась на своей страничке в Facebook.

По ее словам, уже с 31 марта воздух прогреется до приятных 14 градусов выше ноля. Немного холодней будет на востоке страны - там столбики термометров покажут 6-9 выше ноля.
Максимальная температура в среду будет зафиксирована на западе Украины - +15+18 градусов.
"В среду в Украине будет преобладать сухая погода, разве что ночью и утром в западных и северных областях немного покапает дождиком. Ветер ожидается с юго-запада. Небольшой или умеренный", - отметила Диденко.

До 19 градусов тепла температура подымется уже с первого апреля, но под конец недели возможно не только похолодание, но и грозы.


Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в этом году на Пасху не порадует украинцев. Май будет прохладным и такой жары, которая обычно бывает в последний месяц весны, уже не будет.

В Укргидромедцентре сообщают, что средняя месячная температура в Украине в апреле предполагается на уровне +8-11.

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Синоптики утверждают, что такая температура близка к средним многолетним значениям.

Напомним, синоптик Наталья Диденко посоветовала не радоваться резкому потеплению в Украине: "задержатся небольшие...".

Как сообщала Politeka, погодные качели добьют украинцев, весна сойдется с зимой: в каких регионах ожидается снег.

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