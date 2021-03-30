Максимальная температура в среду будет зафиксирована на западе Украины - +15+18 градусов.

По ее словам, уже с 31 марта воздух прогреется до приятных 14 градусов выше ноля. Немного холодней будет на востоке страны - там столбики термометров покажут 6-9 выше ноля.

Как передает Politeka.net , прогнозом на первую неделю апреля синоптик Наталья Диденко поделилась на своей страничке в Facebook.

"В среду в Украине будет преобладать сухая погода, разве что ночью и утром в западных и северных областях немного покапает дождиком. Ветер ожидается с юго-запада. Небольшой или умеренный", - отметила Диденко.

До 19 градусов тепла температура подымется уже с первого апреля, но под конец недели возможно не только похолодание, но и грозы.