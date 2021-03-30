Как передает Politeka.net, прогнозом на первую неделю апреля синоптик Наталья Диденко поделилась на своей страничке в Facebook.
Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в этом году на Пасху не порадует украинцев. Май будет прохладным и такой жары, которая обычно бывает в последний месяц весны, уже не будет.
В Укргидромедцентре сообщают, что средняя месячная температура в Украине в апреле предполагается на уровне +8-11.
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Синоптики утверждают, что такая температура близка к средним многолетним значениям.
Напомним, синоптик Наталья Диденко посоветовала не радоваться резкому потеплению в Украине: "задержатся небольшие...".
Как сообщала Politeka, погодные качели добьют украинцев, весна сойдется с зимой: в каких регионах ожидается снег.
Также Politeka писала, атмосферный фронт с Запада ударит по Украине снегом, зима возвращается на конец марта: кадры стихии.