Певица Алина Гросу решилась на эксперимент со внешностью ради своего нового клипа

Как передает Politeka.net, 25-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм серию свежих фото, на которых показала самые яркие фрагменты из будущего музыкального ролика.

На кадрах певица предстала в черном платье с вызывающим корсетом, который соблазнительно стиснул ее пышный бюст - тот аж "подпрыгнул". Необычный образ дополнила смелая прическа, Алина решилась на афрокосички. Из-за этого ее в комментариях сравнивали то с певицей Олей Поляковой, то с королевой викингов или индийской богиней.

Рассыпанная мука, клубы дыма и полутьма придали особого шарма этим кадрам.

"#Мириада уже скоро ❤️ #выбирай гросу 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣9️⃣🔟?)", - говорится в подписи.

Пользователи с энтузиазмом кинулись комментировать увиденное:

"Из-за первого фото подумала, что в ленте - Полякова"

"фоточки наконец-то дождались! ❤️"

"❤️ вам очень идёт косички😍"

"Образ вообще огонь 🔥, как в викингах Королева!"

"Клипы с песком или водой всегда завораживают🔥"

"День, когда ты снимешь свои косички, станет для меня еще одним праздником в году. Но не понравилось мне, сори😍"

"Ох, чувствую клип 🔥будет как и песня❤️"

"Индийская богиня"

"Сколько муки испорчено 😢"

"Не чуди...🔥🙌"

Ранее мы рассказывали, разведенной Гросу приписывают роман с российским актером-красавчиком Романом Полянским. В Сети уже появились слухи о беременности певицы. На фото, опубликованных в Инстаграм, внимательные пользователи разглядели у нее "округлившийся" животик.

Напомним, разведенная Гросу, закрутившая роман с российским актером, засветила покруглевший животик: "Что-то там есть..."

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