Певица Алина Гросу решилась на эксперимент со внешностью ради своего нового клипа
Как передает Politeka.net, 25-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм серию свежих фото, на которых показала самые яркие фрагменты из будущего музыкального ролика.
На кадрах певица предстала в черном платье с вызывающим корсетом, который соблазнительно стиснул ее пышный бюст - тот аж "подпрыгнул". Необычный образ дополнила смелая прическа, Алина решилась на афрокосички. Из-за этого ее в комментариях сравнивали то с певицей Олей Поляковой, то с королевой викингов или индийской богиней.
Рассыпанная мука, клубы дыма и полутьма придали особого шарма этим кадрам.
"#Мириада уже скоро ❤️ #выбирай гросу 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣9️⃣🔟?)", - говорится в подписи.
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Пользователи с энтузиазмом кинулись комментировать увиденное:
"Из-за первого фото подумала, что в ленте - Полякова"
"фоточки наконец-то дождались! ❤️"
"❤️ вам очень идёт косички😍"
"Образ вообще огонь 🔥, как в викингах Королева!"
"Клипы с песком или водой всегда завораживают🔥"
"День, когда ты снимешь свои косички, станет для меня еще одним праздником в году. Но не понравилось мне, сори😍"
"Ох, чувствую клип 🔥будет как и песня❤️"
"Индийская богиня"
"Сколько муки испорчено 😢"
"Не чуди...🔥🙌"
Ранее мы рассказывали, разведенной Гросу приписывают роман с российским актером-красавчиком Романом Полянским. В Сети уже появились слухи о беременности певицы. На фото, опубликованных в Инстаграм, внимательные пользователи разглядели у нее "округлившийся" животик.
Напомним, разведенная Гросу, закрутившая роман с российским актером, засветила покруглевший животик: "Что-то там есть..."
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