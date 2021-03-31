Внучка известного украинского хореографа и судьи «Танців з зірками» Григория Чапкиса Анна Сафрончик показала естественную красоту на природе и дома

Как известно, 40-летняя внучка Чапкиса живет в Италии, где ей удалось построить карьеру модели и актрисы. Красотка активно ведет свою страничку в Инстаграм, регулярно радуя поклонников новыми кадрами. Как пишет Politeka.net, на этот раз Сафрончик поделилась не только снимками с новой фотосессии, но и показала фанатам, как выглядит в простой домашней обстановке.

Сначала модель опубликовала фото, сделанные на природе. На них она позирует в простой белой футболке. Волосы Сафрончик оставила распущенными, а свою естественную красоту подчеркнула лишь легким макияжем.

Позже внучка Чапкиса опубликовала еще и несколько Сториз, на которых показала себя дома. На этих кадрах она позирует перед камерой в розовом пеньюаре и показывает, как ухаживает за своими волосами.

Поклонники Сафрончик не перестают восхищаться ее красотой в комментариях.

«Вау, великолепная», «Ты всегда эффектная», «Ты настоящая или ты упала с неба?», «Прекрасная Анна. Очень красивая женщина», «так держать, ты делаешь отличную работу», - пишут люди.

Ранее Анна показала фото, на котором предстала в коротком черном пеньюаре с кружевом по линии глубокого декольте. Сверху модель накинула серый кардиган, однако на фото он почти полностью приспущен и ничего не закрывает.

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