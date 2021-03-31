"Как же это приятно"

Известный украинский музыкант Сергей Бабкин показал, чем любит радовать своих «девочек»

Как сообщает Politeka.net, артист поделился новым постом в своем Инстаграм. В нем он признался, что очень любит дарить близким женщинам пионы.

«Сезон пионов открыт! Обожаю дарить! Обожаю смотреть в счастливые глаза!», - написал Бабкин.

Он также призвал других мужчин присоединяться к нему, и стараться радовать женщин в своей жизни.

«Мальчики, давайте делать это чаще! И получать от этого процесса удовольствие, смотря, как радуются наши девочки! Как же это приятно», - добавил музыкант.

Он поделился фото, на котором позирует рядом с розовыми пионами. Артист счастливо улыбается, явно довольный своим приобретением.

Можно предположить, что цветы он приобрел для своей жены, Снежаны.

Поклонники Бабкина тут же принялись комментировать его пост.

«Какие красивые. Мои любимые цветы. А какой у них запах волшебный», «Какая прелесть! Обожаю пионы», «А где их взять? Разве уже продают???? И где?», «Какой вы хороший мальчик!», «Тоже люблю дарить жене пионы!», - пишут люди.

Стоит отметить, что не так давно Бабкин попал в громкий скандал после того, как признался, что изменил жене с сотней женщин. Артист заявил, что с тех пор якобы «изменил свою жизнь», а его жена призналась, что простила измену.

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