Ведущий шоу "Холостяк" сообщил о создании нового проекта
Как передает Politeka.net, соответственный пост Григорий Решетник опубликовал на своей страничке Instagram.
"Ура! Наконец это произошло! Мы запускаем новый проект «Холостяк Дети». Это будет просто вау", - сообщил телеведущий.
Также он отметил, что в проекте смогут принять участие дети от 7 до 12 лет.
"Поэтому, если вашим детям 7-12 лет, быстро заполняйте анкету на нашем сайте! И ваш ребенок обязательно найдет любовь!", - подытожил Решетник.
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Такая новость вызвала ажиотаж в сети. Украинцы были просто шокированы таким заявлением, а многие заподозрили в нем первоапрельскую шутку.
"Надеюсь это не правда, с 1 апрелям вас!", "Надеюсь шутка, а то звучит бредово", "А зачем ребенку любовь в 7 лет?", "Вы в своем уме? Какая любовь в 7 лет?", - писали в комментариях под постом телеведущего.
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