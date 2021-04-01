Ведущий шоу "Холостяк" сообщил о создании нового проекта

Как передает Politeka.net, соответственный пост Григорий Решетник опубликовал на своей страничке Instagram.

"Ура! Наконец это произошло! Мы запускаем новый проект «Холостяк Дети». Это будет просто вау", - сообщил телеведущий.

Также он отметил, что в проекте смогут принять участие дети от 7 до 12 лет.

"Поэтому, если вашим детям 7-12 лет, быстро заполняйте анкету на нашем сайте! И ваш ребенок обязательно найдет любовь!", - подытожил Решетник.

Такая новость вызвала ажиотаж в сети. Украинцы были просто шокированы таким заявлением, а многие заподозрили в нем первоапрельскую шутку.



"Надеюсь это не правда, с 1 апрелям вас!", "Надеюсь шутка, а то звучит бредово", "А зачем ребенку любовь в 7 лет?", "Вы в своем уме? Какая любовь в 7 лет?", - писали в комментариях под постом телеведущего.



Напомним, Новый "Холостяк" слился в горячем поцелуе с участницей-красоткой в первом же эфире, Ульянова не сдержалась: "Ого!"

Как сообщала Politeka, Экс-жена Андрея Богдана лишила героя шоу "Холостяк" дара речи глубиной декольте и разреза: "С козырей зашла".

Также Politeka писала, что новый "Холостяк" слился в горячем поцелуе с участницей-красоткой в первом же эфире, Ульянова не сдержалась: "Ого!".