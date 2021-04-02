Американская модель и бизнесвумен, сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер во время путешествия решила показать личные кадры

Эпатажная молодая предпринимательница и модель Кайли Дженнер любит выглядеть на фото соблазнительно, даже когда выбирает простой образ. В этот раз Кайли сделала акцент на плоском животе после похудения.

Так, звезда поделилась серией кадров с частного борта самолета, которым пользуется для поездок на отдых или по делам. Во время путешествия, похоже, Кайли сделала ставку на комфорт, поэтому надела трикотажный комплект яркого оттенка.

Кроп-топ с длинными рукавами неоново-оранжевого цвета для большей привлекательности звезда даже приподняла. А затем обнаженную талию подчеркнула популярным летним украшением — цепочкой.

Нижняя часть комплекта в таком же стиле идеально дополнила ее образ, за что модель получила комплименты:

«Поражает, девочка; По дороге в спортзал! 💨 😍; Я хочу однажды стать таким же богатым, как ты; Loveeeee этот цвет на тебе; Нужен этот наряд 😍😍 та куда уж вам надо ехать?; Куда ты идешь?; Почему я не могу так выглядеть; куда ты идешь? 🤪; ваша барби девчушка».

Также еще на одном свежем фото Дженнер позировала в обтягивающем комбинезоне с космическим принтом. Одежда выгодно подчеркнула пышные формы девушки, при этом, скрыв недостатки. Необычный принт привлек внимание к самым пикантным местам.

«С другой планеты», - коротко подписала фото Кайли. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

Напомним, что раскованная сестричка Ким Кардашьян превратилась в куклу Барби в розовом бикини: "Романтичная малышка".

А еще Politeka писала, что горячая сестричка Кардашьян Кайли Дженнер в прозрачном наряде показала "вишенку на торте": "Вау, эта подача".

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