Популярная певица, экс-участница группы "ВиаГра", и победительница проекта "Танці з зірками" Санта Димопулос показала поклонникам, как отстаивает свои права
Как передает Politeka.net, в своем сторис в Инстаграм Санта пожаловалась на отель, в котором отдыхает с ребенком. Девушка рассказала, что вышла на пляж вместе со своей маленькой дочуркой, но свободных мест под зонтиками не оказалось.
"Ну что, мы вышли на пляж, и свободных мест нет. Ждем уже 15 минут под палящим солнцем с ребенком... Вот такая ситуация в этом отеле. Не прикольно.", - рассказала Санта.
В следующем сторис Санта рассказала, что она включила "суку" и, в прямом смысле, "отвоевала себе место под солнцем".
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"Когда я включила суку (не люблю быть терпилой за свои деньги), они засуетились и нашли нам три лежака. Пришел менеджер и просил прощения. Тут дело в самом обращении: Извените, у нас всезанято", - это не про сервис в 5-тизвезночном отеле. И ведь смогли же найти!", - призналась Санта.
"Всегда отстаивайте свое право на нормальный отдых", - написала Димопулос.
Известно, что Санта с малышкой дочкой и мужем отдыхает в Дубае, она показывает яркие снимки своей малышки, а также заставляет учащенно дышать мужчин, соблазнительными кадрами своей идеальной фигуры.
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