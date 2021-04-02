Модель и светская львица Ким Кардашьян порадовала поклонников жаркими фото с отдыха

Как сообщает Politeka.net, популярная американская модель, телезвезда и светская львица Ким Кардашьян, которая имеет собственный бельевой бренд, решила похвастаться фанатам своим роскошным отдыхом с детьми. Красотка опубликовала в своем Instagram серию пляжных фотографий, на которых ее можно увидеть во время купания в голубой лагуне.

Как видно, перед камерой Кимберли появилась в соблазнительном черном купальнике-бикини, который едва удерживает ее аппетитные формы, в то же время подчеркивая все прелести упругого тела. Длинные волосы звезды распущенны и влажны, а на ее лице нет макияжа. На снимках также можно увидеть детей модели, которые радостно плещутся в прозрачной теплой воде.

В подписи к фотографиям Кардашьян написала: "Голубая Лагуна". Поклонники тут кинулись обсуждать новые снимки Ким, засыпая ее комплиментами и восхищенными комментариями, отмечая, что на ее тело невозможно насмотреться. "Идеальная", "Красотка", "Люблю тебя, Ким", "Очень красивая", "Обожаю", "Красивый купальник", "Почему ты такая горячая?", "Где это?! Выглядит великолепно!", "Потрясающий вид", "Красота", - пишут восторженные пользователи под фото Кардашьян.

Напомним, почти "холостячка" Ким Кардашьян с гордостью выпятила сочные объемы, облизав пальчики.

Как сообщала Politeka, что почти холостячка Ким Кардашьян в смелых позах показала свои загорелые "шарики".

Также Politeka писала, что почти "холостячка" Ким Кардашьян подразнила пляжными кадрами вместе с дочерью.