Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в максимально горячем виде

Как пишет Politeka.net, модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски не так давно родила первенца. Красотка сейчас занята активно уходом за крохой, поэтому не так много публикует новых образов в Инстаграм. Но у девушки настолько много фанатов, что они сами вспоминают разные фотосессии красотки, делясь фото на фан-страничках.

В этот раз один из пользователей опубликовал фото, где Эмили была без одежды и белья. Красотку сняли по бюст, чтобы прикрыть самое пикантное. Волосы Ратаковски собрала назад, а руками прикрыла своих "подружек". Кадр получился очень нежным и будоражащим.

На втором фото Эмили уже показалась в джинсах и черном топе. Красотка выходила из автомобиля, демонстрируя роскошную фигуру.

Фанаты ничего не писали под фотографиями и поставили несколько десятков лайков, но так и хочется добавить: "Ева во плоти, максимум нежности".

Мы писали, что известная модель Эмили Ратаковски в расстегнутой кофте засветилась на прогулке через пару недель после рождения сына.

Несколько дней назад Эмили была замечена на прогулке без мужа и ребенка, а ее вид ошеломил сеть. В расстегнутой кофте, прикрытой только застежкой на груди, Эмили прогулялась на лице любимого города.

Напомним, Эмили Ратаковски потрясла формами в распахнутом пиджачке без белья

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