Модель Эмили Ратаковски имеет удивительно стройную и подтянутую фигуру даже без регулярных занятий спортом

После зимы многие ищут способы похудеть, а также спешат привести себя в форму, чтобы выглядеть в летнем отпуске на все сто. Подобной темой никогда не интересовалась Эмили Ратаковски, которая не только всегда была стройная и справлялась без спорта со своей фигурой, но еще и недавно поразила фигурой после родов.

Несколько недель назад Эмили родила сына и успела сняться в рекламе пижам, взбудоражив плоским животом. В сети фанаты вспомнили также, как Эмили выглядела до того, как забеременела. На фото звезда в кокетливом виде позировала со спущенными штанами и без малейшей скромности.

Ратаковски выставила напоказ свой живот и заодно подчеркнула бюст благодаря нюдовому белью. Распущенные волосы, отсутствие украшений и домашняя обстановка придали ее луку свежести.

Эмили при этом не устает повторять, что занятия в зале навевают на нее дикую скуку. В качестве альтернативы она выбирает любую физическую активность на свежем воздухе. Девушка придерживается достаточно строгой диеты, в основе которой — овощи, крупы и нежирное мясо с морепродуктами. Но при этом Ратаковски любит готовить сама и дает слабину, заказывая фаст-фуд.

На втором снимке она переоделась и позировала в бикини с игривыми завязками, которые открывали обзор на ее декольте. Свой пляжный образ она дополнила соломенной шляпкой и золотистыми украшениями.

Пользователи сети засыпали ее внешний вид комплиментами: "Выглядит аппетитно", "Слишком прекрасна, чтобы быть реальной", "Единственная в своем роде красивая, которую всегда любят мои богини, лучше чем прежде❤️", "Вкусный вкусный малыш", "Восторг ❤️", "Ух ты!!!! Это так круто, это лучшее! 😍".

Напомним, горячая Эмили Ратаковски избавилась от трусиков, придавшись искушению.

А еще Politeka писала, что Ратаковски без лифчика опасно приспустила пиджак с плеч.

Также Politeka сообщала, что горячая Ратаковски потянула за трусики, устроив шалости на пляже.