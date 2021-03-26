Модель Эмили Ратаковски имеет удивительно стройную и подтянутую фигуру даже без регулярных занятий спортом
После зимы многие ищут способы похудеть, а также спешат привести себя в форму, чтобы выглядеть в летнем отпуске на все сто. Подобной темой никогда не интересовалась Эмили Ратаковски, которая не только всегда была стройная и справлялась без спорта со своей фигурой, но еще и недавно поразила фигурой после родов.
Несколько недель назад Эмили родила сына и успела сняться в рекламе пижам, взбудоражив плоским животом. В сети фанаты вспомнили также, как Эмили выглядела до того, как забеременела. На фото звезда в кокетливом виде позировала со спущенными штанами и без малейшей скромности.
Ратаковски выставила напоказ свой живот и заодно подчеркнула бюст благодаря нюдовому белью. Распущенные волосы, отсутствие украшений и домашняя обстановка придали ее луку свежести.
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Эмили при этом не устает повторять, что занятия в зале навевают на нее дикую скуку. В качестве альтернативы она выбирает любую физическую активность на свежем воздухе. Девушка придерживается достаточно строгой диеты, в основе которой — овощи, крупы и нежирное мясо с морепродуктами. Но при этом Ратаковски любит готовить сама и дает слабину, заказывая фаст-фуд.
На втором снимке она переоделась и позировала в бикини с игривыми завязками, которые открывали обзор на ее декольте. Свой пляжный образ она дополнила соломенной шляпкой и золотистыми украшениями.
Пользователи сети засыпали ее внешний вид комплиментами: "Выглядит аппетитно", "Слишком прекрасна, чтобы быть реальной", "Единственная в своем роде красивая, которую всегда любят мои богини, лучше чем прежде❤️", "Вкусный вкусный малыш", "Восторг ❤️", "Ух ты!!!! Это так круто, это лучшее! 😍".
Напомним, горячая Эмили Ратаковски избавилась от трусиков, придавшись искушению.
А еще Politeka писала, что Ратаковски без лифчика опасно приспустила пиджак с плеч.
Также Politeka сообщала, что горячая Ратаковски потянула за трусики, устроив шалости на пляже.