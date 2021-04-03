Клиентка ПриватБанка пожаловался на ненадлежащую реакцию на атаки мошенников

Как передает Politeka.net, свой отзыв она оставила на портале Минфин.

По ее словам, она стала жертвой мошенников, которые пытались украсть ее деньги со счета.

"Дозвонилась на горячую линию и мне предложили заблокировать карту и перевыпустить новую в любом отделении этого банка в моем городе. Но в отделении мне сообщили, что это я мошенник и банк отказывается со мной сотрудничать, без объяснения. Специалист отделения предложил мне писать письма в г. Днепр", - отметила женщина.

В итоге ей пришло ждать, чтобы получить свои деньги обратно.

"Я на свою карточку получала только зарплату. Остаток средств со своей карты получила только через две недели, с большим трудом. Думаю мне повезло, что я уже не клиент этого банка", - подытожила недовольна клиентка.

Сотрудники Приватбанка пообещали более подробно разобраться в инциденте.

Ранее мы рассказывали, что клиенты ПриватБанка столкнулись с проблемой невозможности забрать свои депозиты.

По словам возмущенной клиентки, после окончания срока депозита в ПриватБанке, оказалось, чтобы получить свои деньги обратно, ей придется ждать более полугода.

Напомним, в ПриватБанке массово отклоняют платежи, введены новые ограничения для украинцев: «Теперь нужно…».