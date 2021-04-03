Украинская певица Тина Кароль восхитила смелым видом на съемке "Липсинк батл"

Сейчас Тина активно участвует в съемках «Липсинк батл» и готовится к очередному сезону шоу «Голос». Так как каждый эфир она с Потапом в роли телеведущих должна блистать не хуже участников, приходится подбирать самые разные наряды. Причем нередко довольно откровенные.

В этот раз сама Тина похвасталась луком дня в разделе Стори, засняв себя перед процессом съемок очередного эфира. Тина покрутилась перед камерой в эффектном платье с довольно глубоким декольте, которое оказалось в опасной близости к камере.

Сама же артистка улыбнулась и показала сцену, на которой участники активно готовились к выступлениям. Стоит отметить, что макияж и прическа певицы не смогли отвести внимание от открытого бюста, поэтому Кароль поспешила убрать камеру и показала лицо вблизи, избегая лишней откровенности.

Также ранее на своей странице в Instagram певица презентовала новый альбом «Красиво». Видео бурно встретили позователи Сети. При этом многие обратили внимание на образ Кароль, отметив, что она заметно изменилась, отойдя от своего привычного стиля.

Отметим, кадры, как и новые композиции произвели впечатление на поклонников певицы.

«Поздравляем🔥наша Белая королева», «Как же это по-другому прекрасно! Спасибо за красоту», «Тина Григорьевна, я жду ваших оправданий за реп в "Хорошем парне" и в дальнейшем жду подобного еще😍 Реально "снесло крышу"», - пишут в комментариях.

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