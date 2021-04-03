Молодая дочь известной певицы Веры Брежневой Соня Киперман подразнила аппетитными формами в коротком топе
Как передает Politeka.net, Соня Киперман с раннего возраста начала искать свое призвание. Уже к 14 годам красотка засветилась на подиумах в России, а также умудрилась попасть на съемки серила «Дневники вампира». Сейчас девушке 20 лет, но она продолжает искать свое предназначение, путешествуя по миру и пробуя себя в разных сферах.
Стоит отметить, что Соня очень похожа на свою мать фигурой и цветом волос. Кроме этого, Киперман походит на Веру и поведением. Девушка не стесняется демонстрировать свое тело и ведет себя перед камерой очень расковано.
На свежем фото, которое Соня опубликовала в Инстаграм, она позировала с бокалом коктейля синего цвета. Девушка спустила с плеч рубашку, оставшись в одном топе. Хрупкие плечи и пышный бюст привлекали и манили.
«Ваше здоровье», - подписала фото девушка.
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Ранее мы писали, что Киперман решила устроить импровизированную фотосессию дома. На фото она предстала естественной и по-домашнему красивой. Она сверкнула формами в коротком белом топике, под который не стала надевать лифчик.
Напомним, что младшая дочь Брежневой затмила красотку-маму безбашенным танцем, певица не сдержалась: "Я тебя...".
А еще Politeka писала, что дочь Брежневой в купальнике выгнулась на пляже, мать не сдержала эмоций.
Также Politeka сообщала, что юная дочь Веры Брежневой в "невидимом" бикини выставила напоказ безупречное тело: "Как на маму похожа".