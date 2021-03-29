19-річна дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман показала, як релаксує на відпочинку
Як пише Politeka.net, красуня-дочка Віри Брежнєвої вже встигла почати шукати себе у творчості. Дівчина відбулася як модель і дебютувала в якості актриси. Юна дівчина вчиться в США і іноді провідує зіркову маму. Зараз Соня вирушила на відпочинок в Дубай і активно ділитися фото в Instagram.
Красуня викинула в сторіс кадр, де сидить на каменях на березі моря. Дівчина була в бікіні, а очі прикрила окулярами. Кіперман загнула одну ніжку, а другу виставила вперед, демонструючи ідеальну фігуру.
"Відпустка", - лаконічно підписала фотографію Соня.
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Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій, але так і хочеться додати: "як на маму схожа, юна Краса".
Ми писали, що юна дочка відомої співачки Віри Брежнєвої показала свою природну красу в домашній обстановці.
На фото дівчина позує вдома біля відкритого вікна. Соня вирішила зробити імпровізовану фотосесію максимально природною і неприкрашеною. Вона позує перед камерою в короткому білому топіку, під який не стала надягати ліфчик.
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