19-летняя дочь Веры Брежневой Соня Киперман показала, как релаксирует на отдыхе

Как пишет Politeka.net, красотка-дочь Веры Брежневой уже успела начать искать себя в творчестве. Девушка состоялась как модель и дебютировала в качестве актрисы. Юная девушка учится в США и иногда проведывает звездную маму. Сейчас Соня отправилась на отдых в Дубай и активно делиться фото в Инстаграм.

Красотка выбросила в сторис кадр, где сидит на камнях на берегу моря. Девушка была в бикини, а глаза прикрыла очками. Киперман загнула одну ножку, а вторую выставила вперед, демонстрируя идеальную фигуру.

"Отпуск", - лаконично подписала фотографию Соня.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций, но так и хочется добавить: "Как на маму похожа, юная красота".

Мы писали, что юная дочь известной певицы Веры Брежневой показала свою естественную красоту в домашней обстановке.

На фото девушка позирует дома у открытого окна. Соня решила сделать импровизированную фотосессию максимально естественной и неприукрашенной. Она позирует перед камерой в коротком белом топике, под который не стала надевать лифчик.

Напомним, юная дочь экс-ВИА Гры Брежневой без лифчика удивила развязной позой

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Также Politeka сообщала, что юную дочку Веры Брежневой в кружевах и с задранной ногой перепутали с мамой



