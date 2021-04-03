Певица Виктория Смеюха порадовала поклонников горячими кадрами с роскошного отдыха
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, которая выступала в составе группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась пикантными пляжными кадрами, на которых появилась в откровенном образе.
Как видно, Вика запечатлена на красивом пляже, а чуть вдалеке видно потрясающий пейзаж с пальмами и океаном. На прогулку красотка вышла в смелом образе – на ней коротенькие джинсовые шортики и красная толстовка оверсайз. Девушка и так и сяк вертится перед камерой, демонстрируя роскошную фигурку и соблазнительные упругие ягодицы. Также звезда показала видео, на котором исполнила жаркий танец, ритмично двигая попой.
В подписи к публикации Смеюха написала: "Бывают взгляды красноречивее любых речей. Захотелось с вами разговора без слов. А может это и есть флирт в чистом виде. Вы верите в безмолвные вопросы, которая одна сторона задаёт другой одними лишь глазами?". Поклонники в восторге от новых фотографий и видео звезды, ее заваливают восторженными комплиментами в комментариях к публикации.
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Напомним, Смеюха из "НеАнгелов" показала, на что пошла ради горячего фото в бикини: "Кто из вас любит риск так же?".
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