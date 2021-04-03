Певица Виктория Смеюха порадовала поклонников горячими кадрами с роскошного отдыха

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, которая выступала в составе группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась пикантными пляжными кадрами, на которых появилась в откровенном образе.

Как видно, Вика запечатлена на красивом пляже, а чуть вдалеке видно потрясающий пейзаж с пальмами и океаном. На прогулку красотка вышла в смелом образе – на ней коротенькие джинсовые шортики и красная толстовка оверсайз. Девушка и так и сяк вертится перед камерой, демонстрируя роскошную фигурку и соблазнительные упругие ягодицы. Также звезда показала видео, на котором исполнила жаркий танец, ритмично двигая попой.

В подписи к публикации Смеюха написала: "Бывают взгляды красноречивее любых речей. Захотелось с вами разговора без слов. А может это и есть флирт в чистом виде. Вы верите в безмолвные вопросы, которая одна сторона задаёт другой одними лишь глазами?". Поклонники в восторге от новых фотографий и видео звезды, ее заваливают восторженными комплиментами в комментариях к публикации.

Напомним, Смеюха из "НеАнгелов" показала, на что пошла ради горячего фото в бикини: "Кто из вас любит риск так же?".

Как сообщала Politeka, Смеюха из "НеАнгелов" в прозрачной накидке и без белья устроила испытания страстью: "Обожаю смотреть...".

Также Politeka писала, Влад Яма устроил жаркие танцы с красоткой-брюнеткой в ресторане, Вика из «НеАнгелов» все засняла: "Браво!".