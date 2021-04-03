Популярная певица, экс-участница группы "Виагра" и победительница проекта "Танцы со звездами" Санта Димопулос откровенно рассказала об отношениях со своим мужем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Санты в соцсети.

Так, в аккаунте Санты появилась публикация, в которой она откровенно рассказала, как она относится к своему возлюбленному.

"Когда меня спрашивают, является ли мой муж моей опорой - я всегда немного озадачиваюсь. Мой муж - это моя большая любовь, мой самый близкий человек и конечно же, моя опора. Но главная опора для меня - это я сама", - призналась певица.

Она подчеркнула, что не стоит искать в своем любимом решение всех собственных проблем.

"И знаете, у меня ушло немало времени на то, чтобы понять: не надо пытаться закрыть мужчиной свои слабые стороны, не надо пытаться найти в своем мужчине недостающую опору и решение всех проблем. Мужчина - сильный, полноправный партнер и личность, соответствующая вам по масштабу, - появляется рядом только тогда, когда вы сами для себя становитесь таким же партнером", - написала она.

При этом Санта призналась, что очень любит своего мужа и восхищается им.⠀

"Я безумно люблю своего мужа. Уважаю его, восхищаюсь и принимаю полностью. Я так же понимаю, что моя ценность не зависит от того, замужем я или нет. Моя ценность - это я. Не стоит обесценивать себя", - добавила она.

Напомним, что Димопулос из "Танцев со звездами" сбежала из Украины, показав прощальное фото с дочкой: "извините...мы...".

Как сообщала Politeka, Димопулос из "Танцев со звездами" в мини-бикини поразила Полякову: "это ты жалуешься или хвалишься?".

Также Politeka писала, что победительница "Танцев со звездами" Димопулос похвасталась безудержным весельем на частном самолете: "и так весь полет...".