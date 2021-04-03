Популярная бразильская модель из Victoria’s Secret Жизель Оливейра пленила пышными формами в бикини

Как передает Politeka.net, модель регулярно выкладывает в Инстаграм соблазнительные фото, которые сводят с ума поклонников. Она активно ведет социальные сети, балуя своих подписчиков. Стоит отметить, что Жизель совершенно не стесняется примерять откровенные образы.

На свежем фото Оливейра предстала в летнем образе. Она надела купальник с цветочками и уселась в кресло возле бассейна. Свой выходной модель решила провести на солнышке. Жизель похвасталась стройными ножками и загорелой манящей кожей. Свое экзотическое лицо красотка прикрыла панамкой.

В комментариях девушке оставили массу приятных слов.

«Это красиво», «Просто расслабься и сделай селфи», «Великолепная», «это так жарко», «Лето тебе идет», «Такая красивая с потрясающим идеальным телом», «По-прежнему самая красивая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра покорила образом в обтягивающих красных штанах с розовым принтом и пиджаке, который она оставила распахнутым. Красотка прикрыла прелести лифчиком, который стал главной изюминкой образа.

Напомним, что бразильская красотка из "Victoria’s Secret" перетянула формы кокетливыми завязками ради жарких кадров: "Боже, какая...".

А еще Politeka писала, что бразильская модель Victoria’s Secret с бюстом напоказ прогулялась в прозрачной блузе: "Моя любовь".

Также Politeka сообщала, что бразильская модель из «Victoria’s Secret» утонула в цветах, вскружив голову нежной красотой: «Конфетка».