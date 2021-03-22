Відома модель Victoria's Secret Жизель Олівейра показала вражаючий образ з незвичайною деталлю на стегнах
Спекотна красуня поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. На них 27-річна бразильська модель постала в стильному костюмі, який не обійшовся без пікантної родзинки.
Жизель була одягнена в чорний піджак і короткі шорти, а також високі чоботи. Увагу до себе тут же привертали чорні зав'язки, якими хрест - на-хрест були перетягнуті підтягнуті стегна красуні. Вони надавали її образу незвичний вигляд.
Крім того, на одному з фото Жизель вирішила розстебнути піджак, продемонструвавши, що під ним у неї тільки чорний брав з наполовину прозорої тканини.
На знімках красуня ефектно позує в цьому вбранні, демонструючи свою ідеальну фігуру.
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Її шанувальники тут же почали засипати модель компліментами, в яких вихваляли її красу.
"Бомба", "вогонь", " Ти така красива!", "Ніжки», «Боже мій, яка жінка», "твої ноги довші мого терпіння", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Олівейра показала себе в боді без білизни, позуючи крупним планом. У дівчини було досить сміливе декольте, яке додало нотки пікантності.
На фото Жизель впевнено дивиться в камеру, демонструючи свої модельні навички.
Нагадавши, бразильська красуня з " Victoria's Secret "полонила вигинами в ультра-вузькому боді:"Королева всього".
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