Відома модель Victoria's Secret Жизель Олівейра показала вражаючий образ з незвичайною деталлю на стегнах

Спекотна красуня поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. На них 27-річна бразильська модель постала в стильному костюмі, який не обійшовся без пікантної родзинки.

Жизель була одягнена в чорний піджак і короткі шорти, а також високі чоботи. Увагу до себе тут же привертали чорні зав'язки, якими хрест - на-хрест були перетягнуті підтягнуті стегна красуні. Вони надавали її образу незвичний вигляд.

Крім того, на одному з фото Жизель вирішила розстебнути піджак, продемонструвавши, що під ним у неї тільки чорний брав з наполовину прозорої тканини.

На знімках красуня ефектно позує в цьому вбранні, демонструючи свою ідеальну фігуру.

Її шанувальники тут же почали засипати модель компліментами, в яких вихваляли її красу.

"Бомба", "вогонь", " Ти така красива!", "Ніжки», «Боже мій, яка жінка», "твої ноги довші мого терпіння", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Олівейра показала себе в боді без білизни, позуючи крупним планом. У дівчини було досить сміливе декольте, яке додало нотки пікантності.

На фото Жизель впевнено дивиться в камеру, демонструючи свої модельні навички.

Нагадавши, бразильська красуня з " Victoria's Secret "полонила вигинами в ультра-вузькому боді:"Королева всього".

Як повідомляла Politeka, бразильська красуня з "Victoria's Secret" в міні-бікіні не стала приховувати насолоду: "чудові помпи!".

Також Politeka писала, що бразильська красуня з "Victoria's Secret" підсмажила свої "булочки" під пальмами: "що ти зі мною робиш?".