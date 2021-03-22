Известная модель Victoria’s Secret Жизель Оливейра показала впечатляющий образ с необычной деталью на бедрах
Знойная красотка поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. На них 27-летняя бразильская модель предстала в стильном костюме, который не обошелся без пикантной изюминки.
Жизель была одета в черный пиджак и короткие шорты, а также высокие сапоги. Внимание к себе тут же привлекали черные завязки, которыми крест-на-крест были перетянуты подтянутые бедра красотки. Они придавали ее образу непривычный вид.
Кроме того, на одном из фото Жизель решила расстегнуть пиджак, продемонстрировав, что под ним у нее только черный бралет из наполовину прозрачной ткани.
На снимках красотка эффектно позирует в этом наряде, демонстрируя свою идеальную фигуру.
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Ее поклонники тут же принялись засыпать модель комплиментами, в которых восхваляли ее красоту.
«Бомба», «Огонь», «Ты такая красивая!», «Ножки», «Боже мой, какая женщина», «твои ноги длиннее моего терпения», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Оливейра показала себя в боди без белья, позируя крупным планом. У девушки было довольно смелое декольте, которое добавило нотки пикантности.
На фото Жизель уверенно смотрит в камеру, демонстрируя свои модельные навыки.
Напомним, бразильская красотка из "Victoria’s Secret" пленила изгибами в ультра-узком боди: "Королева всего".
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