Відома модель Жизель Олівейра, зірка "Victoria's Secret", показала свій новий образ

Як пише Politeka.net, Жизель Олівейра здобула популярність після дебюту в ролі ангела "Victoria's Secret" в 2017 році. Бразильська красуня перебралася в Лос-Анджелес, зібравши армію шанувальників в Instagram. Дівчина не соромиться показувати свої форми і часто образи у моделі досить провокаційні.

Цього разу Жизель вирішила надіти прозору блузку, яку розкрила, а також в штанях і смугастому ТОПі. Красуня в такому вигляді вийшла на прогулянку, зробивши кілька знімків, демонструючи розкішну фігуру.

"З Італії в Лос-Анджелес", - написала Жизель під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Привіт, дівчинка, моя любов, "Ти красива, як Італія","я любив тебе".

Раніше ми писали, що зірка «Victoria's Secret», відома модель Жизель Олівейра вразила яскравим весняним образом.

На свіжих фото Олівейра побалувала шанувальників не тільки своєю красою, але і красою природи. Вона позувала біля неймовірно красивих квітів. На одному з фото вона буквально потонула в клумбі. Модель була дуже стильно одягнена. Темні джинси в поєднанні з в'язаним топом виглядали на ній дуже гармонійно.

Нагадаємо, бразильська красуня з Victoria's Secret блиснула найпотаємнішим в пустотливому ліфчику

Також Politeka писала, що бразильська красуня з "Victoria's Secret" перетягнула форми кокетливими зав'язками заради жарких кадрів

А ще Politeka повідомляла, що бразильська красуня з "Victoria's Secret" полонила вигинами в ультра-вузькому боді



