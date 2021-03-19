Супермодель Жизель Оливейра лишила дара речи сочным образом

Как передает Politeka.net, 27-летняя красотка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых бесстыдно сверкнула "дарами природы".

Так, горячая брюнетка предстала в мини-платье небесного цвета, присобранном снизу. Приятным "бонусом" стал безумный вырез на полтела, от пупка до шеи. Девушка позволила публике насладиться упругой красотой, не надев лифчика.

Жизель приняла томную позу, отставив одну ножку и выпятив крепкий "орешек". Камера находилась внизу, так что модель продемонстрировала себя во всей красе в самом выгодном ракурсе.

"Погода в Лос-Анджелесе 💙", - подписала фото звезда.

Пользователи с энтузиазмом кинулись обсуждать увиденное, засыпав "ангела" комплиментами:

"❤️идеально"

"Нууу! Это чудо красоты, моя Бразилия. ❤️❤️❤️"

"Самая красивая девушка😇💙"

"Я сплю?"

"Похоже на картину"

"гром среди ясного неба"

"Горячая она, правда?! ❤️"

"Небесная ещё одна попалась"

"У меня больше нет эпитетов к этой эффектной женщине!😍"

Ранее мы рассказывали, как модель позировала на фоне белой стены в дерзкой мини-юбке синего цвета и темной блузе с эффектным декольте. Жизель покрутилась перед камерой в самых "вкусных" ракурсах, пленяя видом своих упругих ножек, ягодиц и бюста. Девушка собрала волосы в высокий пучок и дополнила лук нежной золотой цепочкой и небольшой сумкой, которую держала в руках.

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