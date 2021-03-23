Популярная бразильская модель из Victoria’s Secret Жизель Оливейра привлекла внимание к своей фигуре вызывающим нижним бельем

27-летняя красотка взбудоражила сердца поклонников новым ярким образом, который позволил ей показать свою подтянутую фигуру во всей ее красоте. Об этом пишет Politeka.net.

Жизель регулярно радует фанатов эффектными кадрами, на которых она демонстрирует на себе стильные наряды. При этом, модель совершенно не стесняется примерять откровенные образы.

На этот раз ее внешний вид получился максимально экстравагантным. Так, на снимках красотка позирует в обтягивающих красных штанах с розовым принтом, а также розовом пиджаке, который она оставила распахнутым.

Под ним оказался лишь необычный лифчик, который и стал главной изюминкой образа: он представлял из себя атласные перчатки персикового цвета, которые буквально «поддерживали» грудь модели, будто настоящие руки.

В таком наряде Жизель томно выгибалась перед камерой, радуя поклонников ракурсами.

«Готова к весне», - подписала фото модель.

Ее фанаты тут же принялись комментировать пост.

«Восхитительно!», «Нравится этот топ/бра», «Ох уж этот смелый топ!!! Мне понравилось!!», «Абсолютно очаровательная», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Жизель поделилась фото, на котором она была одета в черный пиджак и короткие шорты, а также высокие сапоги. Внимание к себе тут же привлекали черные завязки, которыми крест-на-крест были перетянуты подтянутые бедра красотки.

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