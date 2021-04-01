Известная модель Жизель Оливейра, звезда "Victoria’s Secret", показала свой новый образ

Как пишет Politeka.net, Жизель Оливейра обрела популярность после дебюта в роли ангела "Victoria’s Secret" в 2017 году. Бразильская красотка перебралась в Лос-Анджелес, собрав армию поклонников в Инстаграм. Девушка не стесняется показывать свои формы и часто образы у модели довольно провокационные.

В этот раз Жизель решила надеть прозрачную блузку, которую распахнула, а также в штанах и полосатом топе. Красотка в таком виде вышла на прогулку, сделав несколько снимков, демонстрируя роскошную фигуру.

"Из Италии в Лос-Анджелес", - написала Жизель под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Привет, девочка, моя любовь, "ты красивая, как Италия", "Я любил тебя".

Ранее мы писали, что звезда «Victoria’s Secret», известная модель Жизель Оливейра впечатлила ярким весенним образом.

На свежих фото Оливейра побаловала поклонников не только своей красотой, но и красотой природы. Она позировала возле невероятно красивых цветов. На одном из фото она буквально утонула в клумбе. Модель была очень стильно одета. Темные джинсы в сочетании с вязаным топом смотрелись на ней очень гармонично.

Напомним, бразильская красотка из Victoria’s Secret сверкнула самым сокровенным в шаловливом лифчике

Также Politeka писала, что бразильская красотка из "Victoria’s Secret" перетянула формы кокетливыми завязками ради жарких кадров

А еще Politeka сообщала, что бразильская красотка из "Victoria’s Secret" пленила изгибами в ультра-узком боди



