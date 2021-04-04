Светская львица и модель Кайли Дженнер устроила со старшей сестрой - Ким Кардашьян жаркий отдых у бассейна
Кайли и Ким привыкли вместе устраивать фотосессии, чтобы привлечь внимание к себе и получить массу комплиментов, ведь их образы не могут оставить равнодушными. Не так давно вместе с другими сестрами девушки решили прорекламировать белье от Ким Кардашьян, а до этого – духи, поэтому фотосессия с лошадьми получилась очень необычной.
Тем не менее, фото без рекламы поклонникам нравится не меньше. К примеру, на новых фото Кайли и Ким померились прелестями в маленьких и похожих бикини на тонких завязках. Соблазнительно прогнувшись, звезды пытались показать необычное сочетание тонкой талии с пышными бедрами.
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На втором фото Кайли сделала акцент именно на сверкающем от шиммера теле, которым так гордится, ведь после родов ей удалось сбросить 15 килограмм лишнего веса.
«Идеальные малышки😍; Королевы охотятся 🔥; в их венах романтика течет💞; Омг это невероятно; Вправо 👏🔥; Я чувствую, что мужчины подсознательно будут выбирать Кайли; Ким такая недоступная; сейчас иду в спортзал !!!; Горят честно!; ты издеваешься надо мной».
Также аппетитная красотка показалась перед камерой в смелом и ярком купальнике, который оголил аппетитную фигуру и пышные формы.
На новых фотографиях Кайли запечатлена на залитой солнцем веранде, она пристроилась у окна и томно позирует фотографу. Перед камерой модель появилась в ослепительном желтом купальнике интересного фасона, который подчеркнул не только аппетитные формы красотки, но и идеальный загар на ее теле.
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