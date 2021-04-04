Певица Лариса Долина сменила амплуа, да так, что ее невозможно узнать

Лариса Долина - эстрадная и джазовая певица, а также актриса, теперь выступает в театре, сообщает Politeka.net.

Звезда исполнила роль миссис Лавет в спектакле «Суинни Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит стрит» в театре на Таганке. Фото со спектакля звезда разместила в своем Инстаграм.

На снимках Долину просто невозможно узнать - грим с темными кругами под глазами и бледной кожей, а также необычное платье с красными полосками, напоминающими кровоподтеки.

Образ получился пугающим, чего и требовала роль.

Вот, что писали пользователи сети:

"Я испугалась", "Лариса, Вы прекрасны❤️", "Не ожидала! Страшно!", "Потрясающая миссис Лавет! Браво!!!", "Вау!!! Образ ужасно-прекрасен👍💥❤❤❤", "Грим на гране фантастики!", "ой!.не надо так...", "А что тут удивительного? Она по-моему и в жизни такая. Что она красавица, что ли?", - написали пользователи сети.

Отметим, что ранее певец Алексей Глызин опубликовал необработанное фото с Ларисой Долиной. Некоторые пользователи сети были шокированы внешностью артистки и даже писали, что та не простит коллеге за это фото в сети. В результате певец закрыл комментарии к записи.

Напомним, в сети ходят слухи, что Лариса Долина перенесла несколько пластических операций. Одно из вмешательств в 2012 году было неудачным. Звезда жаловалась на хирургов, которые за баснословные суммы не смогли нормально сделать свою работу.

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