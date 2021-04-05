Известная модель Хлои Кардашьян показала свою красоту в бикини

Как пишет Politeka.net, Хлои не отстает от других сестричек Кардашьян и завоевала сердца десятков миллионов фанатов. Девушка обожает привлекать к себе внимание, демонстрируя роскошную фигуру в разных интересных нарядах. Поэтому красотка не только мелькает в телевизоре, но и активно развивает социальные сети.

В этот раз Хлои опубликовала в Инстаграм фото, где позировала в "невидимом" бикини, а сверху накинула рубашку. Красотка на нескольких фото и видео похвасталась фигурой перед зеркалом, снимая себя на телефон.

Фанаты поставили почти 2 миллиона лайков и написали комментарии:

"Люблю, люблю, люблю", "Королева бикини. идеальная посадка верха и низа - такая атмосфера", "Я не успеваю, когда мы тренируемся ???", "Ты выглядишь невероятно серьезно", "Эй, я просто пытаюсь улыбнуться тебе и сделать твой день немного лучше".

Мы писали, что знаменитая светская львица Ким Кардашьян показала, как они с сестрами выглядели в купальниках 14 лет назад.

На снимке молодая Ким позирует рядом со своими сестрами Кортни и Хлоей. Судя по всему, девушки сидят на борту яхты. Все три красотки позируют в открытых купальниках-бикини, которые позволяют рассмотреть их фигуры во всех подробностях.

Напомним, Хлои Кардашьян блеснула "орешком" в бикини максимально близко

А еще Politeka писала, что Хлои Кардашьян в мини-бикини заставила наслаждаться каждым изгибом

Также Politeka сообщала, что Хлои Кардашьян спустила штаны, позволяя насладиться "запретным треугольником"



