Известный украинский музыкант Сергей Бабкин упал и разбил голову
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в паблике "Зірковий шлях" в Инстаграм.
Инцидент произошел, в воскресенье, 4 апреля во время катания на велосипеде.
«Сегодня впервые в жизни не одел шлем и оказался в сложной ситуации. Спасибо друзьям, которые не позволили потерять сознание и вызвали скорую. Таких ошибок я больше не повторю. И вам не советую», - сообщил Сергей Бабкин.
На кадрах, которые показали в паблике, артист сидит в больнице с наложенной на голову повязкой.
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Ранее мы писали, что в начале этого года стало известно, что украинский музыкант Сергей Бабкин перенес операцию на глаза.
Врачи диагностировали у певца редкое заболевание глаз, из-за чего тот потерял более 70% центрального зрения. Операцию пришлось делать за границей, ведь в Украине нет необходимого оборудования.
К счастью, сейчас с Бабкиным все хорошо и он и дальше продолжит радовать поклонников своим творчеством.
Напомним, жена Бабкина страстно прижалась к мужу в авангардном головном уборе: «Буря эмоций…».
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