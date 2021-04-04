Известный украинский музыкант Сергей Бабкин упал и разбил голову

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в паблике "Зірковий шлях" в Инстаграм.

Инцидент произошел, в воскресенье, 4 апреля во время катания на велосипеде.

«Сегодня впервые в жизни не одел шлем и оказался в сложной ситуации. Спасибо друзьям, которые не позволили потерять сознание и вызвали скорую. Таких ошибок я больше не повторю. И вам не советую», - сообщил Сергей Бабкин.

На кадрах, которые показали в паблике, артист сидит в больнице с наложенной на голову повязкой.

Ранее мы писали, что в начале этого года стало известно, что украинский музыкант Сергей Бабкин перенес операцию на глаза.

Врачи диагностировали у певца редкое заболевание глаз, из-за чего тот потерял более 70% центрального зрения. Операцию пришлось делать за границей, ведь в Украине нет необходимого оборудования.

К счастью, сейчас с Бабкиным все хорошо и он и дальше продолжит радовать поклонников своим творчеством.

Напомним, жена Бабкина страстно прижалась к мужу в авангардном головном уборе: «Буря эмоций…».

Как сообщала Politeka, переживший сложнейшую операцию Бабкин готовится к новому испытанию, которое выльется "в копеечку": "Предстоит еще...".

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