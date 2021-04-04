Популярная украинская певица Настя Каменских впечатлила образом в просвечивающем свитерке на улицах Мексики
Как известно, исполнительница оставила своего мужа, продюсера Потапа, дома и отправилась в жаркую Мексику. Теперь Каменских активно делится кадрами оттуда в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.
Так, на новых снимках певица показала себя на местном курорте Тулум. Настя решила сфотографироваться под открытым небом с уличным знаком, на котором написано: «Следуй за той мечтой». На фото артистка уверенно позирует, держась за знак.
Для прогулки по свежему воздуху Каменских выбрала стильный образ. На ней короткие черные шортики и черный лифчик, а также бежевый просвечивающийся свитерок из совсем тонких ниток. Главной изюминкой образа певицы стала черная шляпка с широкими полями.
На одном из фото Каменских стоит спиной к камере, будто специально демонстрируя свою фигуру сзади.
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На заднем фоне фото можно заметить местную зелень и колоритные постройки.
«Всегда следуй своим мечтам», - подписала фото Настя.
Поклонники звезды пришли в восторг от ее нового поста.
«Мексиканочка», «Любимая красотка», «Мечтайте аккуратно, мечты имеют свойство сбываться», «На первом фото не Настя?», «Крутышка», «Прекрасно сказано», «Вау, какое красивое место», - пишут люди.
Напомним, округлившаяся Каменских не смогла спрятать бока в маленьком бикини: "Ой-йой, Настя...".
Как сообщала Politeka, пышка Каменских и бородатый Потап удивили украинцев: как выглядела звездная пара 13 лет назад.
Также Politeka писала, что Каменских в микроскопическом бикини предалась беззаботной жизни вдали от Потапа: "Меня сводит с ума…".