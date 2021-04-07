Наряд певицы Тины Кароль, в котором она появилась в последнем эфире шоу "Липсинк баттл", стал предметом горячих споров
Как передает Рoliteka.net, в Инстаграм обсуждают платье небесного оттенка, в котором 36-летняя артистка щеголяла перед камерами.
Появилась информация, что брендовое платье с прозрачными вставками под грудью и на бедрах является работой грузинского модельера Давида Комы. Стоимость наряда чуть более 37 тысяч гривен.
Кароль дополнила лук серебристыми босоножками на шпильке, тугой косой и ярким макияжем.
Авор поста назвал платье Тины "дешевым", чем только раздразнил пользователей. Одни согласились с этим мнением, другие же возмутились, мол, это тоже деньги, а третьим все равно, в каких нарядах появляется Кароль, ведь она красотка в любом виде.
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"Платье ужасное!" - "потому что дешевое!😂"
"А мне нравится! И по-моему Тине очень идёт!"
"Автор ты дибил? Это по-твоему дешевое платье за 37 тыс?? Ни*я себе, мне на такое платье года три собирать! А что по вашему дорого??! 300 000 грн??!" - "ну это среднячок по цене" - "ну вот и хорошо, что она ближе к народу тянется"
"Страшно представить, сколько стоит "дорогое" платье 😂"
"37 тысяч - это дешёвое платье?🤦жесть. Это курс реабилитации сына блин, а люди платье покупают за такие деньги"
"Какая разница? Как можно обсуждать стоимость вещей? Тина красотка и талант в любом одеянии. Голубой ей очень к лицу!"
"Дешево но гарно"
"Да она, даже если прийдет в платье за 50 грн., будет самая красивая!!! Разве такую красоту может испортить тряпка?!!!"
Напомним, певица Тина Кароль на камеру "оседлала мужчину", видео: "Уже совсем скоро..."
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