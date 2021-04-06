Американская модель и бизнесвумен, сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер хвастнула похудевшей фигурой в бикини

После того, как однажды Ким вышла на прогулку с Кайли и крупно опозорилась, засветив свой целлюлит и обвисшие бока, она твердо решила избегать подобного и работала над собой. Именно поэтому Дженнер после рождения ребенка взялась за похудения и не появлялась на публике, пока у нее не было первых результатов.

Примечательно, что и сейчас Кайли старается ограничивать себя во вредной еде и не забывает о спорте, чтобы восхищать стройной фигурой. Как видно на фото, которые сама знаменитость опубликовала в сторисах немного ранее, она сильно изменилась. Теперь не только плоский живот, но еще и довольно большие бедра и тонкая талия могут удивить.

Выглядит так, словно Дженнер хорошо поработала над такими пропорциями. Кайли не так давно нежилась у бассейна, показав в этот раз себя с Ким самым удачным образом и без смущения.

Также звезда поделилась серией кадров с частного борта самолета, которым пользуется для поездок на отдых или по делам. Во время путешествия, похоже, Кайли сделала ставку на комфорт, поэтому надела трикотажный комплект яркого оттенка.

Нижняя часть комплекта в таком же стиле идеально дополнила ее образ, за что модель получила комплименты: «Поражает, девочка; По дороге в спортзал! 💨 😍; Я хочу однажды стать таким же богатым, как ты; Loveeeee этот цвет на тебе; Нужен этот наряд 😍😍 та куда уж вам надо ехать?; Куда ты идешь?; не маловат топ?; Почему я не могу так выглядеть; куда ты идешь? 🤪; ваша барби девчушка».

Напомним, что раскованная сестричка Ким Кардашьян превратилась в куклу Барби в розовом бикини: "Романтичная малышка".

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