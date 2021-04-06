Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя в свежем образе
Как пишет Politeka.net, Бахари уже давно переехала в США, где рекламирует различную одежду, купальники и белье. Звезду быстро окрестили турецкой Ким Кардашьян, ведь формы у красотки очень аппетитные. Девушка быстро раскрутилась в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч поклонников.
Красотка в этот раз опубликовала фото, где сидела среди холодильников, в которых хранились напитки. Девушка надела интересный костюм со змеиной расцветкой и открытой спиной. Как можно заметить, на девушки были миниатюрные стринги на тоненьких ниточках.
"Общий образ мышления, выше среднего", - написала звезда под фото.
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"Горячая и великолепная, гламурная и красивая", "Потрясающе зрелищно", "Хороший у тебя орешек", "В комнате, полной искусства, я смотрю только на нее", "Девушка, мне нравится этот образ", "Очаровательные глаза, благородный темперамент, красивая горячая девушка".
Мы писали, что известная модель Гюль Бахари показала пышную фигуру в бордовом наряде.
Как видно, в бордовом платье девушка едва может скрыть такие огромные бедра. Ради того, чтобы быть похожей на Ким Кардашьян, она даже набрала более двадцати килограмм.
Напомним, турецкая Кардашьян бессовестно выпятила округлые бедра в узком костюме
А еще Politeka сообщала, что турецкая Кардашьян кокетливо расстегнула молнию, вывалив свои "богатства" посреди улицы
Также Politeka сообщала, что турецкая Кардашьян в одних трусах и с леденцами у загорелых ног забыла о приличиях