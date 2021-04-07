Тренер украинской сборной по футболу Андрей Шевченко поздравил сына с днем рождения
Как передает Politeka.net, соответственный пост экс-нападающий опубликовал на своей страничке в Instagram.
"7 лет на этой планете. С Днем Рождения, Райдер. Счастливы, что ты с нами", – написал Шевченко в подписи к посту с большим количеством эмоций и красивыми фото своего младшего сына.
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
Подопечная Потапа Андраде впервые рассказала, как Данилко ее напугал на "Маске": "Чуть голова не вылетела..."
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
Стало известно, к кому Катя Осадчая летала в Египет без Горбунова и детей: "С жиру бесятся..."
Финалист "Холостячки" Тригубенко впервые показал свою красотку, о которой долго мечтал: "Аж самому не верится…"
К поздравлением Шевченко присоединились его друзья футболисты, коллеги по тренерскому цеху и украинцы.
"Поздравляем, родители", "С именинником", "С днем рождения твоего маленького принца", "Маленький Шева", " Поздравляю с Днём рождения сыны. Похож на мальчика с Англии", "С днем рождения, маленький Шева", - писали в комментариях под снимками.
Напомним, Шевченко и его возлюбленная Кристен в браке с 2004 года. Пара воспитывает четырех детей – Джордана, Кристиана, Александра и Райдера.
Напомним, жена Шевченко показала, чем покорила звезду футбола: обнажила все самое интересное.
Как сообщала Politeka, здоровье Шевченко серьезно пошатнулось, украинца отправили под нож: «Трудно бороться».
Также Politeka писала, что Шевченко согласился возглавить Милан, но есть условия.