Тренер украинской сборной по футболу Андрей Шевченко поздравил сына с днем рождения

Как передает Politeka.net, соответственный пост экс-нападающий опубликовал на своей страничке в Instagram.

"7 лет на этой планете. С Днем Рождения, Райдер. Счастливы, что ты с нами", – написал Шевченко в подписи к посту с большим количеством эмоций и красивыми фото своего младшего сына.

К поздравлением Шевченко присоединились его друзья футболисты, коллеги по тренерскому цеху и украинцы.



"Поздравляем, родители", "С именинником", "С днем ​​рождения твоего маленького принца", "Маленький Шева", " Поздравляю с Днём рождения сыны. Похож на мальчика с Англии", "С днем рождения, маленький Шева", - писали в комментариях под снимками.

Напомним, Шевченко и его возлюбленная Кристен в браке с 2004 года. Пара воспитывает четырех детей – Джордана, Кристиана, Александра и Райдера.

Напомним, жена Шевченко показала, чем покорила звезду футбола: обнажила все самое интересное.

Как сообщала Politeka, здоровье Шевченко серьезно пошатнулось, украинца отправили под нож: «Трудно бороться».

Также Politeka писала, что Шевченко согласился возглавить Милан, но есть условия.