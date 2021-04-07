Украинская модель Мила Кузнецова, которую знают по величине бюста 15-го размера, показала свои "арбузики" в самолете, заявив, что отправляется греться на солнышке

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм модель разместила фото, на котором предстала в джинсовом пиджаке и коротком зеленом топике с глубоким декольте. Розововолосая красотка надела обруч-кошачьи ушки для более игривого образа, и написала о том, где предпочитает отдыхать, когда в Украине холодно.

"Улетела в Хурганикану)😆😉🙃 прогрею 🍉🍉на солнышке🏜✌🤠 пока у нас холодно🥶.

Летом я люблю отдыхать дома❤🥰 на речке в Киеве, Черном или Азовском море)) красота Украины безгранична 🏕🏖🏔. Кто первый напишет название моего отеля в директ тому, как всегда, пришлю сувенир 🗿🛍", - написала девушка.

Известно, что Мила Кузнецова была участницей шоу "Модель XL" на "1+1". Стоит сказать, что несмотря на то, что ранее говорилось, что Кузнецова обладательница 13 размера груди, сама женщина утверждает, что ее размер 15-й. Девушка не полностью посвящает себя шоу-бизнесу, в свободное от фотосессий время, Кузнецова работает помощником адвоката.

Мила Кузнецова официально признана обладательницей самой большой натуральной груди в Украине. Ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.

"Ого какая😍😍Вдохновляюсь вами 😮😍😍", "Какая красивая", "🌷🌷🌷🌷🌹🌹🌷🌷😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍💓❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Wawww😍", "Beautiful click beauty❤️❤️", "Очень красивый цвет волос❤️ идёт тебе очень", "Если самолет разбивается, у вас есть встроенные подушки безопасности", - написали поклонники.

Напомним, что украинка с 15-м размером приласкала себя пальчиками, закатив глаза от удовольствия: "Зачем тебе такие большие, а?"

Как сообщала Politeka, украинка с 15-м размером расстегнула кофточку, вывалив персы посреди улицы: "А что дальше?"

Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером бюста без капли стеснения выгуляла свои "арбузы" посреди леса: "Бедные мужчины".