Украинская модель Мила Кузнецова , которая обладает 15-м размером бюста, показала, как проводит время

Как пишет Politeka.net , популярная красотка получила от природы эффектные формы и умело их использует для своей популярности. Девушка обожает наряды с большими декольте и устраивает пикантные фотосессии, чтобы привлечь внимание фанатов в Инстаграм. В этот раз Мила опубликовала фото, где гуляла по столице.

На кадре Мила позировала в стильном спортивном костюме. Красотка расстегнула кофту, демонстрируя огромный бюст в декольте. Модель стояла на мосту, показавшись на фоне реки.

"1 or 2? Первый день жёсткого локдауна ( автобусы и метро закрыты в Киеве только по спецпропускам( утром пробки 10 балов, а такси 500-800 грн., и так до 16 числа предварительно (( а что дальше будет неизвестно... Как-то так. Зато погода замечательная", - написала Мила Кузнецова.

Фанаты сразу кинулись комментировать фото: "Всегда красиво", "В Киеве и метро закрыли?", "Две фоточки супер костюм шикарный", "Нужно что-то делать, хотя я на машине", "У тебя очень крутой костюм, выглядишь шикарно!", "Мила, ты шикарная, две фотографии прекрасны", "Ты мне больше нравишься на втором фото", "Мне если честно, то нравятся две фотографии, ты красотка".

Напомним, украинка с 15-м размером бюста вскружила голову своим декольте, покачавшись на качели.

Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером бюста без капли стеснения выгуляла свои "арбузы" посреди леса.