Известная украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером, впечатлила новым видео
Как пишет Politeka.net, Мила Кузнецова активно продвигает себя, участвуя во множестве конкурсов и проектов. Звезда в прошлом году попала в украинскую Книгу рекордов Гиннеса, как обладатель самого большого бюста. Не забывает звезда и о социальных сетях, где часто публикует интересные образы.
В этот раз в ТикТок появилось видео, где Мила позировала в интересном платье с огромным декольте. Девушка сидела в подвесном кресле-качеле, а образ дополнила стильной маской. Звезда слушала музыку и качалась, восхищая пышным бюстом.
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Фанаты поставили несколько лайков и не писали комментарии в социальной сети ТикТок, где было опубликовано видео, но так и хочется добавить: "Такая смелая лапочка, кайф для глаз".
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На видео звезда появилась в цветастом платье с глубоким вырезом, аккуратным макияжем и укладкой.
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