Известный украинский ведущий Владимир Остапчук впечатлил украинцев разнообразием своих эффектных образов на шоу «Маска»

Как известно, все участники «Маски» выступали на сцене в причудливых костюмах, разработанных специально для проекта с вниманием к мельчайшим деталям. Ведущий шоу также не мог остаться в стороне, поэтому в каждом выпуске Остапчук появлялся в совершенно новом образе. Подборка фотографий с его костюмами появилась на странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Так, украинцам предложили выбрать, какой из нарядов ведущего оказался самым запоминающимся.

Отметим, что преображения Остапчука ради шоу действительно впечатляют, ведь он успел побывать Джокером, Суперменом, Терминатором, Джонни Деппом, королевой Эльзой из «Холодного сердца», Донной Розой и не только. Каждый из этих образов был очень убедительным и эффектным.

«В каждом эфире шоу МАСКА ведущий Владимир Остапчук поражал не меньше участников. Делитесь - какой образ Владимира вам понравился больше всего?», - говорится в подписи к снимкам.

Украинцы тут же принялись обсуждать, какие образы ведущего им запомнились.

«Мне всё понравилось, особенно 7», «Все», «Ему в каждом было хорошо», «Все образы прекрасны», «Классный ведущий», «Остапчукнатор это просто бомба!», «Клоун», «Эльза зачет», - пишут люди.

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