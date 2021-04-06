Полюбившееся шоу "Маска" на украинском телевидении подходит к концу, в 11 выпуске, ведущий шоу Остапчук, появился в костюме Терминатора, покорив зрителей своим видом
Как передает Politeka.net, в интервью за кулисами шоу, которое разместили на Youtube-канале Маска. Україна, Владимир Остапчук рассказал, как создавался костюм. Остапчуку пришлость пережить мини-операцию на глазу.
Мистер Маска спросил у Остапчука, сколько времени длился грим, на что Владимир рассказал, что в целом, грим создавали около трех часов, однако самым сложным было сделать красный глаз Терминатора.
"Самым сложным было поставить красный глаз. Для меня это было супер-сложным заданием. У меня постоянно слезился этот глаз, мы его вставляли четверо людей. Это была такая мини-операция. Но, тем не менее, одним глазом с Циклопом, мы за самых лучших наших финалистов", - поделился Остапчук.
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"Вы Терминатор, если бы Вам довелось вернуться в прошлое, то какую бы из Масок вы бы спасли?", - спросил мистер Маска.
На что Остапчук ответил, что он бы с удовольствием вернул бы Сома. "Мне очень нравилось общаться с ним на иностранном языке, и я до последнего не мог представить себе, что там мой близкий друг", - подытожил Владимир.
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