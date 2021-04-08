"Нельзя было включить телевизор, не увидев его"

Известный американский актер Уолтер Олкевич, сыгравший "скользкого" бармена в сериале "Твин Пикс", скончался в своем доме в Лос-Анджелесе

Актеру было 72 года. О смерти отца сообщил его сын, сценарист Зак Олкевич. За последние 20 лет у Уолтера были серьезные проблемы со здоровьем. Мужчина перенес серию операций на колене, которые вызвали инфекции и привели к тому, что он был прикован к постели. Из-за этого актеру пришлось оставить карьеру, а его сыну - бросить старшую школу, чтобы за ним ухаживать.

Олкевич дебютировал в кино в 1979 году, сыграв небольшую роль в комедийном боевике Стивена Спилберга "1941". В целом он снялся в почти сотни фильмов и сериалов.

Самой запоминающейся его ролью стал канадец Жак Рено, бармен и сутенер, в первых двух сезонах сериала Дэвида Линча "Твин Пикс", а также приквела "Твин Пикс: Сквозь огонь".

Мелькал Олкевич и в третьем сезоне, который вышел в 2017 году, в последний раз появившись на телеэкранах.

«Это была его первая роль за почти 15 лет, и он все это делал из-за стойки, чтобы скрыть тот факт, что он не мог стоять», - рассказывал его сын Зак.

Пользователи скорбят за актером в Сети, выражая свои соболезнования и вспоминая, каким великим он был:

"Ещё один талантливый актёр, снявшийся в "Twin Peaks", отправился на тот свет. Царствие небесное, Уолтер"

"Мы потеряли великого актера. Покойся с миром"

"Я всегда буду помнить его из Твин Пикс..."

"Возможно, Уолтер Олкевич сделал больше для создания мистической интриги Твин Пикс, чем любой другой актер"

"В 80-е или 90-е годы нельзя было включить телевизор, не увидев Уолтера Олкевича в какой-нибудь серии. Он был одним из тех характерных актеров, типа "я не знаю его имени, но я узнаю его лицо где угодно".

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