Известный американский актер Уолтер Олкевич, сыгравший "скользкого" бармена в сериале "Твин Пикс", скончался в своем доме в Лос-Анджелесе
Актеру было 72 года. О смерти отца сообщил его сын, сценарист Зак Олкевич. За последние 20 лет у Уолтера были серьезные проблемы со здоровьем. Мужчина перенес серию операций на колене, которые вызвали инфекции и привели к тому, что он был прикован к постели. Из-за этого актеру пришлось оставить карьеру, а его сыну - бросить старшую школу, чтобы за ним ухаживать.
Олкевич дебютировал в кино в 1979 году, сыграв небольшую роль в комедийном боевике Стивена Спилберга "1941". В целом он снялся в почти сотни фильмов и сериалов.
Самой запоминающейся его ролью стал канадец Жак Рено, бармен и сутенер, в первых двух сезонах сериала Дэвида Линча "Твин Пикс", а также приквела "Твин Пикс: Сквозь огонь".
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
Финалист "Холостячки" Тригубенко после встречи с Мишиной признался, о чем жалеет: "Сейчас я понимаю, что..."
Любовные игрища "Холостячки" Мишиной и Эллерта стали достоянием общественности: "Хомяки и кошка"
Кухар призналась, по чьей просьбе мочила участников "Танців з зірками": "Выпивает озверинчик..."
Астролог Глоба предрек начало белой полосы в жизни четырех знаков Зодиака: "Звезды в идеальном положении"
Мелькал Олкевич и в третьем сезоне, который вышел в 2017 году, в последний раз появившись на телеэкранах.
«Это была его первая роль за почти 15 лет, и он все это делал из-за стойки, чтобы скрыть тот факт, что он не мог стоять», - рассказывал его сын Зак.
Пользователи скорбят за актером в Сети, выражая свои соболезнования и вспоминая, каким великим он был:
"Ещё один талантливый актёр, снявшийся в "Twin Peaks", отправился на тот свет. Царствие небесное, Уолтер"
"Мы потеряли великого актера. Покойся с миром"
"Я всегда буду помнить его из Твин Пикс..."
"Возможно, Уолтер Олкевич сделал больше для создания мистической интриги Твин Пикс, чем любой другой актер"
"В 80-е или 90-е годы нельзя было включить телевизор, не увидев Уолтера Олкевича в какой-нибудь серии. Он был одним из тех характерных актеров, типа "я не знаю его имени, но я узнаю его лицо где угодно".
Напомним, трагически оборвалась жизнь звезды «Городка»: «эксперимент врачей провалился»
Как сообщала Politeka, внезапно оборвалась жизнь знаменитого актера, фильмы с которым обожали: "Покойся с миром..."
Также Politeka писала, что внезапно остановилось сердце актера-красавчика, только что похоронившего брата: "Бедная мать..."